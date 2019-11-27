Рабочие в США разобрали стену университета и нашли послание из 1907 года

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительную находку сделали рабочие, когда проводили реконструкцию колледжа в городе Монклер, который расположен в штате Нью-Джерси, говорится на сайте Государственного университета Монклер.

Рабочим необходимо было демонтировать одну из стен в здании учебного заведения. Один из мужчин ударил молотком и услышал, как разбилась бутылка.

Строители аккуратно разобрали стену и сделали невероятную находку. Перед их глазами предстало послание, которое было оставлено 112 лет назад. В записке, которую спрятали в бутылку из-под пива, говорилось, что эта стена была заложена двумя строителями из города Ньюарк - Уильямом Хэнли (William Hanly) и Джеймсом Ленноном (James Lennon).

Работники колледжа были в восторге от находки, ведь им в руки попало послание от тех, кто более ста лет назад дал старт Государственному университету Монклер. Рабочие продолжают реконструкцию и считают, что в стенах учебного заведения может быть спрятано не одно послание. -0-