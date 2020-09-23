Рабочие вытащили из канализации в Мексике крысу размером с человека - видео

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неожиданную находку сделали во время очистки канализации в столице Мексики. Об этом пишет издание El Tiempo.

После сильных дождей, которые обрушились на город, рабочие решили провести прочистку канализации и сделали невероятное открытие. Из-под земли они вытащили гигантскую крысу размером с человека.

Рабочие испугались жуткого существа и уже начали выдвигать самые смелые версии происхождения "обитателя": грызун мутировал в канализации, поел радиоактивных отходов и так далее. Впрочем, правда оказалась очень смешной.

Выяснилось, что рабочие подняли на поверхность реквизит для празднования Хэллоуина, который смыло в канализацию после сильных дождей. Чуть позже нашлась хозяйка чучела. Она пояснила, что этот атрибут для вечеринки пропал несколько лет назад и до сегодняшнего дня о нем ничего не было известно. -0-