Рабочий ответил на извечный вопрос, и результат оказался уморительным - видео

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit появился очень забавный ролик, который развеселил людей и дал ответ на один из фундаментальных вопросов.

Мужчина на личном примере показал, что произойдет, если ударить лопатой по баллончику с краской. Согласитесь, многие хотели бы это знать, но не решались выполнить.

В кадре видно, как рабочий берет в руки инструмент и ударяет по аэрозольному баллону с краской. Все надеялись, что произойдет сильный взрыв, однако случилось кардинально противоположное. Краска мощной струей вырвалась на "свободу" и парень мигом покрылся синей субстанцией.

В итоге рабочий из Австралии стал похож на персонажа Мела Гибсона из картины "Храброе сердце". Многие, в свою очередь, повеселились и поблагодарили парня за его смелость в изучении извечных вопросов человечества. -0-