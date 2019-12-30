Рабочий в Китае упал с 30 этажа и остался цел

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительный случай произошел на одной из стройплощадок в китайском городе Гуйчжоу, сообщает AsiaOne.

Один из рабочих вызвал лифт на 30-й этаж, но когда двери открылись, то кабины перед ним не оказалось. Мужчина этого не заметил, сделал шаг и провалился в шахту лифта.

Все могло закончиться трагедией, но рабочий сообразил и вовремя схватился за трос. Он был в плотных строительных перчатках, поэтому смог остановиться на уровне восьмого этажа.

После этого рабочий самостоятельно вызвал помощь и спустя 20 минут пожарные успешно его спасли. Удивительно, но житель Китая не пострадал, а случай впечатлил пользователей сети. -0-