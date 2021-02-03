Работник фастфуда раскрыл секреты "внутренней кухни" (Видео)

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok появился ролик, в котором молодой парень раскрыл несколько секретов работы в фастфуде.

Кадры быстро привлекли внимание юзеров и собрали более 1,5 миллионов просмотров. Молодой человек поведал то, что стало сюрпризом для многих пользователей сети. Как оказалось, все сотрудники кафе могут видеть клиента, когда тот делает заказ из автомобиля, лицо клиента и машину.

Кроме этого, одним из секретов "внутренней кухни" стало то, что все сотрудники ресторана с гарнитурой слышат заказа, однако не все водители закрывают окно, поэтому в "эфир" может попасть очень много самых разнообразных тайн, не предназначенных для посторонних. Видео вызвало массу споров в комментариях и множество лайков. -0-