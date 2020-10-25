Райан Рейнольдс подставил жену, раскрыв ее забавный фотошоп

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный актер Райан Рейнольдс уже не первый раз разыгрывает свою жену, однако в этот раз его новый пост в Instagram повеселил многих.

Актер со своей супругой Блейк Лайвли отправились на досрочное голосование в США и сделали там один кадр. На нем пара запечатлена под ручку в одном из холлов здания. Они широко улыбаются, однако внимание юзеров привлекли ноги девушки.

На снимке она в коричневых босоножках, однако Рейнольдс раскрыл хитрый план своей жены. У себя в Instagram он опубликовал оригинал этого снимка и оказалось, что обувь актрисы нарисована, а на первоначальном фото она позирует босиком.

Таким образом Райан Рейнольдс подставил жену, чем и развеселил соцсети. Люди не поскупились на забавные комментарии и отметили, что видели многое в Instagram, но нарисованную обувь впервые. -0-