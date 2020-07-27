Райан Рейнольдс предлагает $5000 за возвращение особого плюшевого медведя

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад в сети появилась публикация женщины по имени Маре Сориано. В ней она рассказала, что стала жертвой воров, которые украли ее рюкзак, об этом пишет Esquire.

Внутри были документы и дорогой планшет, однако девушка больше всего переживает за плюшевого медведя в очках и халате. Как выяснилось, игрушка с диктофоном, где записана последние слова мамы девушки. Женщина скончалась год назад после продолжительной болезни, которая изменила ее голос до неузнаваемости.

На историю обратил внимание популярный актер Райан Рейнольдс и в своем Twitter предложил $5000 тому, кто вернет мишку. "Ванкувер! $5000 любому, кто вернет этого медведя Маре. Никаких вопросов. Я думаю, мы все понимаем, что медведь должен вернуться домой", - написал звезда "Дэдпула".

Vancouver: $5,000 to anyone who returns this bear to Mara. Zero questions asked. I think we all need this bear to come home. https://t.co/L4teoxoY50 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 25, 2020

Позже к поискам подключились другие знаменитости. Внушительную награду за особого плюшевого медведя предложил ведущий Джордж Стромболуполус и режиссер Роусон Маршалл Тербер, а также актеры Зак Брафф и Дэн Леви. -0-