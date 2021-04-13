Ракета из 500 дронов появилась в небе над Великим Новгородом - видео

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятное шоу дронов в честь Международного дня космонавтики устроили в небе над Великим Новгородом. Кадры разместили на YouTube.

Впечатляющее выступление началось около девяти часов вечера 11 апреля. В воздух поднялись 500 дронов, которые принялись составлять в небе различные фигуры на тему космоса.

В частности, устройства показали ракету, Землю и первый искусственный спутник. Затем местные жители смогли увидеть МКС, а завершилось шоу красочным "падением" мерцающих "звезд" в ночном небе. Впрочем, лучше все один раз увидеть своими глазами! -0-