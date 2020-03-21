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Калейдоскоп
21 марта 2020, 23:59

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур

"МИР 24"
"МИР 24"

21 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 спутниками связи OneWeb стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур, сообщает ТАСС. Через девять минут разгонный блок со спутниками отделился от третьей ступени ракеты. Выведение аппаратов разгонным блоком займет 3,5 часа. Спутники будут отделяться в девять этапов.

Ранее пресс-служба компании OneWeb в России сообщила ТАСС, что сегодняшний запуск спутников связи приурочен к 55-летию первого в истории выхода в открытый космос. К запуску разработали эмблему, на которой изображен человек в скафандре на фоне Земли, восхода, звездного неба и космического корабля.-0-

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