Рами Малек стал претендентом на роль злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Претендентом на роль злодея в новом фильме о приключениях Джеймса Бонда стал египетско-американский актер Рами Малек, пишет Variety.

Снявшегося в телесериале "Мистер Робот" и фильме "Богемская рапсодия" Малека рассматривают на роль противника Бонда.

Но съемки в последнем сезоне "Мистера Робота", которые продлятся с марта по июль 2019 года, скорее всего, помешают ему сняться в продолжении бондианы.-0-