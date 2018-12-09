Рами Малек стал претендентом на роль злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Претендентом на роль злодея в новом фильме о приключениях Джеймса Бонда стал египетско-американский актер Рами Малек, пишет Variety.
Снявшегося в телесериале "Мистер Робот" и фильме "Богемская рапсодия" Малека рассматривают на роль противника Бонда.
Но съемки в последнем сезоне "Мистера Робота", которые продлятся с марта по июль 2019 года, скорее всего, помешают ему сняться в продолжении бондианы.-0-
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