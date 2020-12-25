Ранчо Майкла Джексона продали в США

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США продали принадлежавшее певцу Майклу Джексону ранчо Neverland, сообщает BBC.

Ранчо в Калифорнии приобрел бывший друг Джексона миллиардер Рон Баркл за $22 млн.

Сам Джексон покупал ранчо за $19,5 млн и назвал его Neverland. В 2015 году стоимость ранчо оценивали в $100 млн.

Издание напоминает, что 15 лет назад Джексона оправдали после обвинений в растлении 13-летнего мальчика на этом ранчо. С тех пор музыкант никогда туда не возвращался.

Майкл Джексон умер в июне 2009 году в своем доме в Лос-Анджелесе из-за остановки сердца от передозировки мощного обезболивающего препарата.-0-