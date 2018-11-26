Раненый голубь сам пришел к ветеринару

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Омске раненый голубь сам пришел в ветеринарную клинику за помощью, сообщает МИР 24.

По словам медиков, во время рабочего дня они услышали стук во входную дверь. Когда они открыли ее, увидели белого голубя. Птица со сломанным крылом спокойно далась в руки. Голубя назвали Френком и решили прооперировать.

Операция была несложная. Врачи зафиксировали обломки одной спицей – ввели ее внутрь кости. Сейчас спицу из крыла достали, а Френк готов лететь.

Сотрудники клиники считают, что Френк жил на голубятне, и не знают, как он будет чувствовать себя на холоде.

Поэтому после восстановления его решили перевезти в зоомагазин.-0-