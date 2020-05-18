Раненый олень через крышу провалился в дом пока все спали – видео

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный случай произошел в Индии. Раненный олень спасался бегством от леопарда и провалилось в дом через крышу, сообщает издание UPI.

Охота хищника почти оказалась успешной, однако раненая жертва стала убегать. В самый разгар погони олень оказался на крыше жилища местных жителей, и провалился в дом. Произошло все ночью и какого же было удивление, когда хозяева проснулись от сильного грохота и увидели у себя дома дикое животное.

Люди вызвали спасателей, которые поняли, что олень в шоке, однако он вел себя спокойно. Его доставили в центр спасения Национального парка имени Санджая Ганди к ветеринарам, которые занялись лечением. После этого животное отпустят в дикую природу. -0-