Раритетный Harley-Davidson продали на аукционе за 42 тыс. фунтов стерлингов

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоцикл Harley-Davidson с подписью папы римского Франциска продали на благотворительном аукционе в британском Стаффорде. Об этом сообщает BBC .

Мотоцикл спроектировали в немецком Вюрцбурге и передали во владение Папских миссионерских обществ (Pontifical Mission Societies). В июле 2019 года мотоцикл привезли в Ватикан, и на нем расписался понтифик.

Средства от продажи планируется направить на строительство детского дома и школы в Уганде и на жилье для бездомных детей.-0-