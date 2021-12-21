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Калейдоскоп
21 декабря 2021, 15:36

Раскрыт секрет V-образного выреза в свитере

Фото Daily Star
Фото Daily Star

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналисты издания Daily Star выяснили предназначение V-образного выреза в свитере.

Отмечается, что подобное нововведение принял еще в 1926 году основатель американского производителя одежды Russell Athletic Бенджамин Рассел. Он изобрел свитшоты, которые шили с V-образным вырезом. Причем эту часть вещи делали из более плотного материала.

Причина оказалась в спорте, ведь первые толстовки создавались для игры в футбол. Для V-образного выреза использовался плотный кусок хлопковой ткани, который впитывал пот спортсменов. Кроме того, уплотненный участок помогал сохранить форму вещи в районе воротника.

Теперь же подобные вырезы носят лишь декоративный характер, однако встретить их можно в самой разной одежде.-0-

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