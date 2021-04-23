Рассел Кроу присоединился к киновселенной Marvel

23 апреля, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Знаменитый американский актер Рассел Кроу рассказал о своей новой роли в четвертом фильме про "Тора". Это звезда сообщила во время интервью на радиошоу Joy Breakfast with The Murphys.

Актер проболтался, что последнее время исполняет роль Зевса в грядущей картине "Тор: Любовь и гром". Это означает, что в четвертой части фильма про владыку Асгарда мы увидим Рассела Кроу.

Персонаж Зевса впервые появился на страницах комиксов в 1949 году, а теперь этого героя представят в киновселенной Marvel. -0-