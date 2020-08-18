Равшана Куркова изменила своему имиджу - бывший муж сказал "Огнище"

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Равшана Куркова поделилась со своими подписчиками в Instagram новыми фото, которые открывают тайну над сменой ее имиджа.

Артистка долгое время была довольна консервативна: на перемены со внешностью не решалась. Но все изменилось: она осветлила волосы. А на фото еще и уложила их крупными прядями.

Равшане написали множество комментариев, среди которых был и комплимент от ее бывшего мужа Артема Ткаченко.

Сама Равшана крайне довольна такими переменами во внешности.-0-