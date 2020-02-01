Равшана Куркова пожаловалась на возрастные проблемы с внешностью

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Равшана Куркова опубликовала в Instagram свежий снимок и пожаловалась на возрастные изменения во внешности.

Звезда призналась в подписи к посту, что "губы с годами уменьшаются". 39-летняя звезда очень расстроилась и прикрепила снимок из своей юности для сравнения. Впрочем, актриса нашла в возрастных изменениях и позитивные моменты - "Хорошо, хоть брови отросли".

Поклонники Равшаны Курковой отреагировали на пост и написали в комментариях, что актриса преувеличивает и копается в себе: "Как была красоткой, так и осталась", "И пускай остаются ваши, натуральные", "Такая красивая". Подписчики сошлись во мнении, что актриса придумывает и выглядит шикарно.

Менее чем за сутки пост собрал почти 110 тысяч лайков и сотни самых разнообразных комментариев.-0-