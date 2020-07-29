"Разбил сердца": Том Холланд удивил фанатов новым романом с актрисой

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский актер Том Холланд, известный по роли "Человека-паука" в фильмах Marvel, рассказал о своих новых отношениях. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Актер разместил в социальной сети пост с девушкой, которая известна по ролям в сериалах "Доктор Кто" и "Испанская принцесса". На снимке запечатлена Надей Паркес в маске, а на фоне красуется впечатляющий пейзаж.

Том Холладн предпочел не подписывать пост, однако фанаты не оставили без внимания снимок девушки. Они оставили больше 43 тысяч разнообразных комментариев, в которых отметили, что актер "разбил сердца" миллионам фанаток. Помимо всего прочего, пользователи оставили почти 5,5 миллионов лайков. -0-