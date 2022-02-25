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Калейдоскоп
25 февраля 2022, 16:00

Разбираемся с метаболизмом и рассадой, рассказываем о легендарной фигуристке. Лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Разбираемся, что такое метаболизм и как его улучшить. Узнаем, как правильно подкормить рассаду, чтобы она хорошо росла, а заодно избавимся от статического электричества на одежде. Рассказываем о полезных лайфхаках и интересных биографиях. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Как улучшить метаболизм. 10 главных вопросов об обмене веществ

Метаболизм человека окутан мифами: одни «обвиняют» его в своем излишнем весе, другие – разочаровываются из-за неспособности повлиять на этот сложный процесс. От его скорости и стабильности зависит не только внешний вид человека, но и общее состояние здоровья. Вместе с врачом-эндокринологом Светланой Болгарской разбираемся в основных вопросах об обмене веществ: как он влияет на вес и как связан с полом, возрастом, питанием и сном.

Всего ложка, и перцы вырастут на зависть всем соседям. Рецепт подкормки

Предположим, вы уже посадили правильные семена перца в правильный грунт. А подкармливать чем? Эффективный и бюджетный рецепт, который поможет вырастить мощные корни.

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Простые советы, чтобы одежда не прилипала и не била током

Ударить статическим электричеством может и летом, но зимой бодрящие щелчки и искры мы получаем гораздо чаще. Одежда липнет к телу, волосы встают дыбом, а люди стараются не дотрагиваться до друг друга без особой нужды. Уменьшить дискомфорт можно, если соблюдать некоторые правила.

Чекисты 30 лет искали ее после войны. Кем на самом деле была Тонька-пулеметчица?

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Изображения: @BeltaPlus.

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