Разбираемся с метаболизмом и рассадой, рассказываем о легендарной фигуристке. Лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Разбираемся, что такое метаболизм и как его улучшить. Узнаем, как правильно подкормить рассаду, чтобы она хорошо росла, а заодно избавимся от статического электричества на одежде. Рассказываем о полезных лайфхаках и интересных биографиях. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Как улучшить метаболизм. 10 главных вопросов об обмене веществ

Метаболизм человека окутан мифами: одни «обвиняют» его в своем излишнем весе, другие – разочаровываются из-за неспособности повлиять на этот сложный процесс. От его скорости и стабильности зависит не только внешний вид человека, но и общее состояние здоровья. Вместе с врачом-эндокринологом Светланой Болгарской разбираемся в основных вопросах об обмене веществ: как он влияет на вес и как связан с полом, возрастом, питанием и сном.

Всего ложка, и перцы вырастут на зависть всем соседям. Рецепт подкормки

Предположим, вы уже посадили правильные семена перца в правильный грунт. А подкармливать чем? Эффективный и бюджетный рецепт, который поможет вырастить мощные корни.

Это она сделала фигурное катание популярным. Кто такая Соня Хени?

Соня Хени – спортсменка, переписавшая все догмы фигурного катания и его первая суперзвезда. Она привнесла сюда хореографию, ввела моду на экстраординарные костюмы и белые коньки, а также завоевала огромное количество наград, включая три золотые медали Олимпийских игр. После завершения спортивной карьеры норвежка, обладающая отменной внешностью и взрывным характером, покорила Голливуд: на ее счету несколько десятков фильмов, которые приносили ей не меньше денег, чем звездам кинематографа. Рассказываем об уникальной даме и ее непростой судьбе.

Простые советы, чтобы одежда не прилипала и не била током

Ударить статическим электричеством может и летом, но зимой бодрящие щелчки и искры мы получаем гораздо чаще. Одежда липнет к телу, волосы встают дыбом, а люди стараются не дотрагиваться до друг друга без особой нужды. Уменьшить дискомфорт можно, если соблюдать некоторые правила.

Чекисты 30 лет искали ее после войны. Кем на самом деле была Тонька-пулеметчица?

Война равно проявляет как лучшие, так и самые страшные черты людей. Одним из самых ярких примеров тому стала Антонина Гинзбург, также известная как Тонька-пулеметчица, расстрелявшая, по разным данным, до полутора тысяч партизан и мирных жителей. Долгое время после окончания военных действий ей удавалось скрывать свое прошлое, однако наказание ее все-таки настигло. Почему женщина стала палачом и как сыщики разоблачили одну из самых циничных военных преступниц времен ВОВ?

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Изображения: @BeltaPlus.