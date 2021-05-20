Раздуло: Оксана Самойлова уменьшила губы, но что-то пошло не так

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блогерша Оксана Самойлова похвасталась в Instagram результатом пластической операции, на которую она не решалась много лет.

Знаменитость захотела уменьшить свои губы, однако что-то пошло не так. Из-за процедуры у нее пошла сильная реакция на вколотый препарат, из-за чего верхнюю губу блогерши раздуло в несколько раз.

Скриншот из Instagram-сторис

Результат неудачной операции Оксана Самойлова продемонстрировала в Instagram и отметила, что пожалела о своем решении. Впрочем, на следующий день у нее все пришло в норму и губы стали гораздо меньше. К слову, в небольшом ролике звезда продемонстрировала свою натуральную внешность. -0-

Скриншот из Instagram-сторис