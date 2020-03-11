"Раздвоение личности" - Лера Кудрявцева поделилась странным снимком

Лера Кудрявцева. Фото ТАСС
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Лера Кудрявцева разместила в Instagram новый снимок, который ошарашил многомиллионную армию поклонников.
Звезда продемонстрировала фотографию, на которой запечатлена в лифте, однако, по всей видимости, во время съемки что-то пошло не так.
В подписи к посту Кудрявцева пролила свет на ситуацию: "Мама БОГИНЯ фотографии!!!! Я бы сказала художник".
Впрочем, новый снимок стал объектом шуток, который пользователи сети поспешили написать в комментариях: "Раздвоение личности", "Я подумала, что у меня что-то с глазами", "Что-то из Пикассо". За несколько часов свои комплименты высказали сотни человек, а пост собрал десятки тысяч лайков. -0-