Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (Видео)

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появились интересные кадры, доказывающие, что для большой храбрости размер не имеет значения.

Девушка из США установила у себя во дворе камеру, чтобы записывать диких посетителей кормушки. В очередной раз к лакомству подошел дикий зверь, но на этот раз это был молодой медведь. Он спокойно гулял по двору, однако в этот момент на улицу вышла маленькая собачка по кличке Белла.

Питомица была не очень рада такому гостю, поэтому бросилась на дикого медведя с громким лаем. Обитатель леса был слегка ошарашен таким развитием событий и испугался. Маленький песик буквально загнал хищника, в пять раз крупнее себя, на дерево. Там барибал просидел некоторое время, пока хозяйка не увела Беллу в дом. -0-