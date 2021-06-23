Разморило: хаски расслабился и развеселил сеть (Видео)

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube опубликовали забавный ролик с участием хаски.

Девушка из России вместе с питомцем решила в жару отправиться на берег озера. Там парочка весело проводила время, но настало время перекуса. Тогда хозяйка села обедать, а хаски разлегся рядом, однако все пошло не по плану.

Песик так расслабился, что потерял равновесие и покатился кубарем прямо в воду. Так питомец внепланово искупался и охладился, а после поспешил к своей хозяйке, которая сняла все приходящее на видео. Собака развеселила пользователей сети, которые посмотрели ролик огромное число раз. -0-