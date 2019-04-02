Разработана пижама, спасающая от бессонницы

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские ученые разработали уникальную пижаму, которая поможет диагностировать реальные причины бессонницы. "Умный" вид одежды, как сообщает американский научный портал
"Умная" пижама, по словам ее разработчиков из Массачусетского университета, состоит из пяти полимерных частей, сделанных из пьезоэлектрика с датчиками. Они соединены с помощью посеребренных нейлоновых нитей. Провода от каждого устройства ведут к специальной пуговице с печатной платой. Данные будут поступать к получателю через небольшой Bluetooth-передатчик.
Пижама включает в себя два типа автономных датчиков, которые фиксируют изменения положения тела и давления спящего. Она очень практична: выдерживает стирку и мало изнашивается. Разработка, по словам инженеров, уже прошла успешные испытания на добровольцах. Ожидается, что продукт может быть представлен на рынке в течение двух лет, его стоимость, по предварительным оценкам, составит от $100 до $200.-0-
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