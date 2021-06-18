Разрушенные шедевры и самые быстрые кроссоверы: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Навсегда утраченные величественные здания и сооружения, обзор самых быстрых кроссоверов 2021 года, связь моды и болезней в Средневековье, невероятные азиатские пейзажи, а также рецепт крем-супа с морковью и чечевицей. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Ушедшая эпоха. Здания и сооружения, которые теперь можно увидеть лишь на фотографиях

Ландшафт вокруг нас неотвратимо меняется, многие здания, которые в свое время были памятником архитектуры, визитной карточкой того или иного места, уходят в небытие, а на их месте появляются новые. Предлагаем посмотреть старые снимки и увидеть прошлое, которое уже никогда не вернется.

Повседневная Азия глазами фотографа

Фотограф отправился из собственного дома в Токио по различным местам в Азии – от деревень до крупных городов. Кроме собственно Японии, он побывал во Вьетнаме, Китае, Гонконге, Тайване. Предлагаем посмотреть подборку самых красивых снимков.

Мода на остроносые туфли стала причиной болезней стоп в Средневековье

Британские ученые предположили, что модные длинноносые туфли, пулены, стали причиной болезненной деформации стоп среди населения средневековой Англии. Выводы были сделаны на основании того, что свидетельства заболевания на костных останках ступней у богатых жителей Британии того периода соответствуют по времени появлению необычной моды.

Самые быстрые кроссоверы 2021 года

Теперь даже самые большие полноприводные машины в скорости могут конкурировать, например, с Lamborghini или McLaren. Увы, за все надо платить – стоимость самой дешевой подобной модели составляет около ста тысяч долларов. Рассказываем о самых быстрых (и очень дорогих) кроссоверах в 2021 году.

Крем-суп с морковью и чечевицей

Существует множество разновидностей крем-супов: с овощами, бобовыми и душистыми специями. Можно совместить и все эти ингредиенты в одном блюде.

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Фото из открытых источников