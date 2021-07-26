Развлечение на аттракционе пошло не по плану и повеселило юзеров сети (Видео)

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появился забавный ролик, который быстро привлек внимание пользователей сети.

Две девушки из США решили отметить четырнадцатилетие и отправились в парк развлечений. Было решено испытать эмоции на одном из аттракционов, однако все пошло не по плану. Девушки уселись в специальное устройство и принялись ждать. Аттракцион отправился вверх, но в развлечение вмешалась чайка.

Птица прямой наводкой влетела прямо в одну из девушек, которая была очень удивлена такому стечению обстоятельств. Все закончилось благополучно и американка не пострадала, однако кадры повеселили юзеров сети. Ролик за непродолжительное время посмотрели внушительное число раз. -0-