Развлекаемся! Толпа собак поспешила в бассейн и позабавила YouTube (Видео)

Скриншот из видео
1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США разместила на YouTube уморительные кадры, которые заставили улыбнуться каждого зрителя.
Женщина приехала на базу отдыха вместе с толпой своих собачек. Около десятка питомцев всячески развлекались на улице, а потом пришло время похода в бассейн. Компаньон хозяйки предварительно зашел в помещение и включил камеру, а после американка открыла дверь.
В тот же момент в бассейн залетели десятки собачек, которые без малейших раздумий начали прыгать в воду. Этот момент так позабавил юзеров, что они не удержались от массы забавных комментариев. Неудивительно, что за короткое время ролик собрал огромное число просмотров. -0-