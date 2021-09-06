Развод дает о себе знать: Ксения Бородина поделилась откровенными кадрами в латексном платье

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская телеведущая Ксения Бородина представила в Instagram новые соблазнительные снимки и вызвала обсуждение среди юзеров.

Знаменитость предстала перед камерой в откровенном наряде, примерив бежевое латексное и облегающее платье. Пикантной деталью наряда стало внушительное декольте. Образ получился впечатляющим и привлекательным, однако большинство юзеров отметили, что недавний развод Ксении Бородиной "дает о себе знать".

В подписи телеведущая смело ответила своим критикам, однако нашлись и те фолловеры, которые оказались в полном восторге от откровенных кадров. Они оставили под записью Ксении Бородиной в Instagram массу восхищенных отзывов и огромное число лайков.-0-