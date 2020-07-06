Развод пошел на пользу? Гарик Харламов похудел после разрыва с Асмус

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый юморист Гарик Харламов опубликовал в Instagram новый снимок, который вызвал бурное обсуждение.

Артист запечатлел себя перед зеркалом вместе с дочерью. Кадр получился забавным, а юзеры отметили, что малышка - "крутая подставка под телефон". Впрочем, не только это привлекло внимание пользователей Instagram.

В комментариях многочисленные подписчики Гарика Харламова отметили, что юморист похудел. У него впали щеки, а также ушел лишний вес с живота. "Кажется, Гарик похудел", "Развелся = похудел", "Похудел что ли? Тебе идет", - написали пользователи сети. За сутки пост собрал почти 3 тысячи комментариев и сотни тысяч лайков. -0-