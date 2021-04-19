Реакция Гордона Рамзи на преображение девушки стало мемом в сети (Видео)

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok завирусился ролик с участием девушки и знаменитого британского шеф-повара Гордона Рамзи.

Блогерша прославилась в сети тем, что способна перевоплотиться в любого человека с помощью обычного макияжа. В этот раз пользователи предложили девушке стать шеф-поваром Гордоном Рамзи.

Девушка приняла вызов и показала на видео свое преображение, которое получилось очень впечатляющим. Впрочем, больше всего юзеров сети повеселила реакция самого Гордона Рамзи, который увидел ролик. "Женская версия меня? Остановитесь", - написала звезда в сети, а его удивленное лицо стало в сети мемом. К слову, ролик быстро набрал свыше 8,3 миллионов просмотров. -0-