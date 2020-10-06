Реакция кота на хозяйку в ванной довела юзеров до истерического смеха - фото

Фото Yandex

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка на платформе Reddit поделилась несколькими забавными кадрами, которые заставили пользователей сети посмеяться и быстро приобрели популярность. Пользовательница соцсетей представила на суд общественности несколько кадров со своим котом по клике Тунец. Питомец приковывает к себе внимание, а все дело в его очень яркой реакции на хозяйку, которая решила принять ванну. В самый разгар водных процедур к девушке зашел кот и принялся с удивлением следить за ней, что и попало в объектив камеры. По мордочке животного отчетливо можно прочитать: "Ты что, туда специально залезла?". Фото Reddit Фотографии на Reddit многих пользователей довели до истерического смеха. Неудивительно, что пост быстро собрал более 40 тысяч лайков и сотни комментариев юзеров, которые с трудом сдерживали слезы от смеха. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!