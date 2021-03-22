Реакция кота на мартовский снег повеселила пользователей (Видео)

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube загрузили ролик с очень забавной реакцией котика на неожиданные осадки в марте.

Автор видео рассказал, что этого пушистика по кличке Бекслей подобрали совсем маленьким на улице. Долгое время животное не покидало дом, поэтому кучи белого снега за окном вызвали у него вопросы.

Люди увидели, как кот наблюдает в окно и решили вынести его на улицу, чтобы поближе познакомиться с неожиданным мартовским снегом. Дальше началось самое забавное. Котик бьет лапой, а она проваливается в снег, что еще больше веселит. -0-