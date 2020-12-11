Реакция котика на селфи хозяина стала мемом в сети (Фото)

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Японии решил поделиться с интернетом фотографией своего котика, однако произошло то, что он никак не ожидал. Фото было опубликовано в Twitter.

Парень взял на руки котика по кличке Монтой и отправился к зеркалу. По всей видимости, питомец знал к чему все идет, и поэтому не очень был рад такому развитию событий.

Если человек и может во время селфи "включить" улыбку, то котик предпочел быть честным и ни капли не скрывал своего недовольства. Молодой человек пытался сделать несколько кадров, но каждый раз на мордочке усатого красовалась негодование.

Неудивительно, что фотографии с реакцией кота на селфи хозяина быстро стали вирусными, а пушистик приобрел популярность и превратился в мем. -0-