Реакция котиков на снег умилила огромное число юзеров YouTube (Видео)

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США смогла сделать забавные кадры, которые пришлись по вкусу пользователям сети. Видео опубликовали на YouTube.
В город пришел сильный снегопад, который завалил улицы. Местные жители принялись устранять последствия стихии, а одна из девушек заметила, как ее котики с удивлением наблюдали за белым покрывалом снега через окно. Тогда она решила показать питомцам нечто необычное поближе.
Американка собрала в емкость снег и поставила ее в доме, после чего началось самое интересное. Котики принялись с удивлением изучать загадочную субстанцию, а их реакция умилила огромное число пользователей YouTube. Неудивительно, что ролик быстро собрал множество просмотров и лайков.-0-
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