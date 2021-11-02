Реакция котов на розыгрыш хозяина позабавила юзеров YouTube (Видео)

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад мужчина из Великобритании решил разыграть двух своих питомцев, а кадрами с радостью поделился на YouTube.

Парню пришла в голову занятная идея: примерить на себя маску огромного кота, а потом показаться в таком виде перед своими пушистиками. Так британец и поступил, а все происходящее записали на видео. Мужчина становится на четвереньки, чтобы походить на животное, а его девушка зовет в комнату котов.

Сначала одно животное пугается и убегает, однако другой любимец не верит и тоже заходит в комнату. После этого со вторым котиком происходит похожая ситуация. Реакция котов на розыгрыш хозяина позабавила юзеров YouTube, ведь за короткое время веселые кадры посмотрели огромное число раз. -0-