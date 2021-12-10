Реакция котов на встречу с ящерицей повеселила юзеров сети (Видео)

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка стала свидетельницей забавной ситуации, когда отдыхала дома.

Она включила камеру и записала происходящее, кадрами девушка с радостью поделилась на YouTube. На видео попал момент, когда три кота встретили необычного зверька. Пушистики были очень удивлены диковинному местному обитателю - ящерице. Коты принялись с осторожностью и любопытством изучать гостя, однако тот лишь одним своим движением напугал животных.

Забавный момент впечатлил и повеселил пользователей YouTube, ведь подобное зрелище увидишь не каждый день. Неудивительно, что ролик за короткое время посмотрели огромное число раз. -0-