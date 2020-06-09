Реакция курьера на огромную собаку развеселила сеть

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа курьера никогда не обходится без курьезных случаев или забавных ситуаций.

Парень привез заказ на адрес в США. Спокойным шагом он уже намеревался подойти к двери, однако оттуда ему навстречу выбежал огромный пес, а за ним хозяйка. Момент удалось запечатлеть камерам наружного видеонаблюдения.

Собаку выпустили погулять, а она заметила курьера и побежала за ним. Мужчина кинул посылку и сканер, а затем с молниеносной скоростью бросился к машине. Ему почти удалось спрятаться в авто, но хозяйка успела позвать пса.

После женщина спросила курьера о том, все ли хорошо. Мужчина рассказал, что еще никогда так быстро не бегал. Женщина получила посылку, а парень поспешил уехать оттуда.-0-