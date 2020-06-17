Реакция лошади на почесывания умилила соцсети - видео

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные и милые кадры удалось запечатлеть жителям Великобритании на лошадиной ферме.

Видео они поделились на YouTube и ролик тут же умилил множество пользователей. На камеры попал момент, когда девочка решила побаловать свою 22-летнюю лошадь по кличке Атаман несколькими почесываниями.

Животное улеглось на землю, а к ней подошла девушка, которая принялась чесать ей животик. Реакция лошади оказалась изумительной и по ней сразу было видно, что такое занятие ей очень нравится.

Пользователи сети умилились и посмеялись с забавных кадров. В комментариях многие принялись шутить, а один из пользователей написал: "Это самая большая "собака", которую я когда-либо видел в своей жизни". -0-