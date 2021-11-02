Реакция мальчика на игрушечного щенка к Хэллоуину развеселила юзеров сети (Видео)

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно папа из США смог записать на видео уморительный момент, которым он с радостью поделился на YouTube.

Мужчина вместе со своим двухлетним сыном ходил по магазину и закупался к предстоящему Хэллоуину. Ребенка интересовали мячи, однако в какой-то момент он заметил щеночка. Точнее, это был игрушечный скелет собаки для декораций к Хэллоуину. Сначала малыш начал задорно говорить, что перед ним милый песик, но после отец поправил сына.

Далее произошло самое забавное, ведь в следующий момент мальчик бросает мячи на пол и начинает очень громко кричать. Неподражаемая реакция малыша на игрушечного щенка к Хэллоуину очаровала и рассмешила сеть, ведь кадры за короткое время посмотрели огромное число раз. -0-