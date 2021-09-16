Реакция мужчины на новость о близнецах очаровала и повеселила сеть (Видео)

Скриншот из видео
16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США поделилась с мужем радостной новостью, а тот покорил YouTube своей реакцией.
Из-за коронавируса мужчина не смог присутствовать на УЗИ своей жены. После процедуры выяснилось, что у пары будут близнецы, поэтому жена решила запечатлеть реакцию мужа на такие новости. И не прогадала!
Дочь приносит папе снимки с УЗИ и дальше мужчина узнает, что у него будут близнецы. Сначала американец с удивлением смотрит на свою возлюбленную, а затем начинает осознавать происходящее. Этот момент очаровал сеть, а сам ролик в короткий срок собрал огромное число просмотров.