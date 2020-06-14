Реакция на розыгрыш друга заставила юзеров смеяться до слез – видео

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыграть друга - всегда весело и забавно, однако не в том случае, когда разыгрывают тебя в ответ.

Парень записал ролик своей мести за розыгрыш и разместил его в сети. Американец рассказал, что за неделю до съемки его лучший друг Джексон подшутил над ним.

Поэтому друг начал действовать и подбросил в подвал резиновую змею. Розыгрыш мог бы и не удастся, если бы не один нюанс: Джексон безумно боится змей. Разумеется, реакция была очень бурной и забавной. Молодой человек проявил невероятную ловкость, что рассмешило пользователей до слез. -0-