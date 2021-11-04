Реакция обезьянки на фейкового паука рассмешила до слез юзеров YouTube (Видео)

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка из России представила на YouTube любопытный ролик, который развеселил огромное число людей.

В квартире женщины живет милая обезьянка по кличке Абу. С животным связано много забавных моментов, однако последнее развлечение хозяйки и питомца рассмешило до слез юзеров сети. Женщина нашла в популярном приложении маску, которая добавляет на видео фейкового паука. Именно это и решили показать обезьяне.

Реакция зверька оказалась неподражаемой и от души повеселила юзеров сети. Удивленная мордочка и небольшой испуг Абу рассмешил до слез людей, которые уже посмотрели кадры огромное число раз. -0-