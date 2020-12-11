Реакция песика на первый снег очаровала юзеров сети (Видео)

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США записала на видео свою собаку, которая в один момент завоевала сердца и улыбки огромного числа пользователей. Кадры опубликовали на YouTube.

В объектив камеры попал четырехлетний боксер по кличке Джейк. Пес уже 18 месяцев живет у своего нового хозяина и наслаждается любовью человека, радуя людей каждый день. В этот раз в городе выпал первый снег, который пес никогда не видел.

Автор ролика записала реакцию Джека на "белый ковер" перед домом и поведение животного мгновенно очаровало юзеров. Сначала пес удивленно бегает и не может сдержать эмоций, а после решил и вовсе выбежать из жилища, чтобы испытать на себе снег. Разумеется, пользователи восхитились увиденным и оставили множество лайков. -0-