Реакция пса на нового щенка покорила юзеров сети - видео

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад хозяйка большой немецкой овчарки Мелоди Даниэль опубликовала в TikTok новый ролик, который пленил пользователей.

В кадре запечатлены несколько собак, а рядом с ними релаксирует новый обитатель дома. Девушка завела щенка, на которого очень мило и грустно отреагировала овчарка. По лицу пса видно, что он расстроен таким новым членом семьи, однако всеми силами не дает этого понять.

"Он думает, что я нашла ему замену", - гласит подпись к ролику. Как же девушке донести, что это не так? Впрочем, реакция животного покорила юзеров и кадры посмотрели свыше шести миллионов раз. -0-