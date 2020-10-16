Реакция пса на переезд своей хозяйки растрогала соцсети - видео

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США Тори Харлесс рассказала о душераздирающей истории, которая растрогает любого.

Выпускница поступила в Университет Миссисипи, который находится в нескольких сотнях километров от ее дома. Всей семьей, в том числе с собакой Сэнди, они отправились в колледж, чтобы девушка заселилась в общежитие. Радостный пес был счастлив поездке в кругу близких, однако на обратном пути заподозрил что-то неладное.

Устав общежития вуза запрещает содержать животных, поэтому песику пришлось отправиться домой вместе с родителями девушки, но без своей любимой хозяйки. Уже в дороге собака осознала, что рассталась со своим человеком на очень долгое время и загрустила.

Этот момент записала на видео мама девушки, а та, в свою очередь, поделилась кадрами в TikTok. Пес не сдерживает эмоций, а его глаза показывают всю скорбь расставания. Неудивительно, что кадры растрогали юзеро соцсетей, а сам ролик быстро набрал множество просмотров. -0-