Реакция ребенка на разноцветную игрушку вызвала у юзеров истерический смех (Видео)

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодые родители из США решили развлечь свою пятимесячную дочку и купили ей красочную игрушку.

Ребенка сразу же заинтересовал новый предмет, поэтому папа немедленно включил камеру, чтобы позже поделиться кадрами на YouTube. Мама развлекает маленькую Эйвонли, а после показывает ей разноцветную игрушку.

Дальше происходит забавный момент, который вызвал у юзеров истерический смех. Девочка очень бурно реагирует на развлечение, а яркие огни вмиг гипнотизируют ребенка. Необычная реакция малышки помогла кадрам собрать огромное число просмотров и лайков. -0-