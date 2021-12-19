Реакция шпица, увидевшего себя в зеркале после стрижки, развеселила зрителей (Видео)

Девушка показала на видео, как стрижет своего карликового шпица под медвежонка, а потом показывает ему зеркало.

Сперва хозяйка собаки сделала питомцу массаж всего тела, чтобы расслабить его. Затем с помощью специальных ножниц срезала лишнюю шерсть с морды, головы, ушей и шеи малыша, придавая ему округлую форму. В итоге животное внешне стало похоже на маленького медвежонка.

После такого длительного процесса девушка показала питомцу зеркало. Но пес не захотел в него смотреться.

Видео с очаровательным шпицем посмотрели более 4 миллионов пользователей сети. Также ролик набрал 32 тысячи лайков и несколько тысяч комментариев: "Самая терпеливая собака на свете! Как так можно долго лежать неподвижно, пока тебя стригут? Я бы столько не высидела!", "Потрясающее видео с самым очаровательным шпицем на свете!"