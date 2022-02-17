Реакция собаки на корм очарует любого - очень мило! (Видео)

Фото WallHere
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка из России записала на видео уморительный и милый момент с участием своего пса. Ролик разместили на YouTube.
Питомец девушки обожает покушать. Неудивительно, что, когда хозяйка двинулась к корму четвероногого, тот оживился. Песик начал задорно махать хвостом, а по выражению его мордочки можно понять, что он с нетерпением ждет лакомства.
В следующий момент хозяйка просит собаку отойти. Реакция песика на это и его походка очаровала всех. В итоге собачка получила угощение, а ролик собрал тысячи просмотров.-0-
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