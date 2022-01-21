Реакция собаки на необычный подарок для хозяина восхитила YouTube (Видео)

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США на новогодние праздники решила преподнести своему молодому человеку необычный подарок, который многих впечатлил, но не пришелся по душе питомцу парня. Кадры разместили на YouTube.
Девушка заметила, что ее парень обожает своего пса, поэтому идея для подарка возникла мгновенно. Девушка взяла фото питомца и сделала огромный принт на одеяле. Парень, получив презент, сразу же захотел похвастаться им перед четвероногим.
Реакция собаки на подарок восхитила YouTube. Песик не очень-то был рад видеть огромного "конкурента", поэтому начал гавкать и прятаться. Впрочем, именно это развеселило юзеров, которые посмотрели ролик огромное число раз.-0-
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